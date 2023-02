Ligue des Champions : Kylian Mbappé fait déjà trembler le Bayern Munich et l’Allemagne

La suite après cette publicité

Hier soir, les spectateurs présents au Parc des Princes ont assisté à deux matchs pour le prix d’un. Durant le premier, ils ont vu le Paris Saint-Germain être dominé de la tête des épaules par le Bayern Munich, qui a fini par ouvrir le score grâce à Kingsley Coman (1-0). Les Bavarois auraient d’ailleurs pu marquer bien plus mais Gianluigi Donnarumma a multiplié les arrêts décisifs. Par la suite, un autre match a débuté. Celui-ci a commencé à l’entrée en jeu de Kylian Mbappé.

De retour de blessure, le Français de 24 ans a tout changé. Il a mis quelques minutes à se mettre dans le bain avant de malmener la défense allemande grâce à ses accélérations dévastatrices. Il a même fini par égaliser mais son but a été annulé puisque Nuno Mendes était hors jeu au début de l’action. Avec ou sans lui, ce PSG n’a pas le même visage. C’est certain. Ses adversaires s’en sont rendus compte, eux qui ont d’ailleurs été moins sereins une fois que le Bondynois était sur le pré.

À lire

LdC, Bayern Munich : Julian Nagelsmann se méfie de Kylian Mbappé

Mbappé inquiète le Bayern Munich

En conférence de presse, Julian Nagelsmann l’a reconnu. «Je n’ai pas l’habitude de voir le PSG si bas, c’est peut-être dû à leurs matches récents, ou l’absence de Mbappé. Après nous, il y a toujours une question de savoir quels risques on prend ? Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d’atmosphère dans le stade, ça a réveillé les autres joueurs. On a dû mettre plus de pression, défendre plus également. Par deux fois, on ne l’a pas très bien fait, mais heureusement il y a eu des hors jeu.»

La suite après cette publicité

Puis il a ajouté : «je ne suis pas inquiet mais le PSG avec Mbappé est meilleur. Je ne vais pas tout vous dire sur le match retour, mais on va analyser ça. Je crois qu’on aura de bonnes idées et nous savons qu’on peut leur faire mal.» Il n’est pas le seul à craindre l’ancien joueur de Monaco. Après la rencontre, Oliver Kahn a aussi avoué craindre le Français. «En seconde période, nous avons vu ce que ce joueur absolument exceptionnel a déclenché - non seulement dans le public, mais aussi dans l’équipe. Là aussi, nous avons eu de la chance. »

La presse allemande a peur de KM7

Même son de cloche du côté du directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidžić : « c’est une très belle équipe avec de très bons joueurs. Kylian Mbappé était omniprésent dans les quinze dernières minutes de la rencontre mais Neymar et Lionel Messi ont aussi été très bons. C’est difficile de jouer contre cette équipe mais comme je l’ai dit auparavant nous retournons à Munich et nous nous attendons, encore, à un match compliqué». La presse allemande a également peur de KM7.

La suite après cette publicité

«Die Spiegel» écrit : «jusqu’à 20 minutes avant la fin, le 1-0 n’était en fait pas suffisant pour l’équipe de Munich. Le PSG titubait parfois sur le terrain comme un boxeur malmené, sans que Mbappé soit en pleine possession de ses forces. Le Bayern aurait dû donner le coup de grâce à l’adversaire. Car ce qui les menace au match retour, vous l’avez vu dans la phase finale du match. La façon dont Mbappé à lui seul a poussé le jeu du PSG, embarrassant la défense, c’était la classe mondiale.» Le reste des médias allemands a aussi été bluffé par l’entrée en jeu tonitruante de Mbappé. Un joueur qui sera a priori à 100% de ses moyens lors de la manche retour si tout va bien. Et là, ce sera un autre match…