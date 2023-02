Ligue des Champions, PSG : Gianluigi Donnarumma prend cher !

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain a affronté le Bayern Munich en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Une rencontre remportée par les Bavarois grâce à un but signé Kingsley Coman. Servi idéalement par Alphonso Davies, l’international tricolore a profité de plusieurs erreurs dans la défense parisienne pour tromper Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien n’a pas été par ses coéquipiers, pour beaucoup mal placés (Zaïre-Emery, Soler et Nuno Mendes), il n’est pas non plus exempt de tous reproches. Le ballon envoyé par Coman, qu’il avait entre les mains, est finalement passé sous son ventre.

Une nouvelle erreur de la part de Gigio, qui n’a pas sombré par la suite comme cela avait été le cas face au Real Madrid l’an dernier. Cette fois-ci, il a multiplié les arrêts décisifs face à Choupo Moting (61e et 63e) puis Pavard (64e). Il a évité le pire à son équipe. Ce qui ne l’empêche pas d’être la cible des critiques. Hier soir, il a pris cher sur Twitter où les supporters parisiens comme les passionnés de ballon rond ne l’ont pas épargnés. Dans les médias aussi Donnarumma est pointé du doigt. Si la Rédaction FM lui a attribué la note de 5,5, L’Equipe a été plus sévère en lui donnant un 4.

Son erreur pointée du doigt

Le quotidien sportif a ajouté : «son équipe n’avait pas besoin qu’il se loupe lors de ce match. L’Italien s’est pourtant raté sur la reprise de Coman.» Le Parisien lui a donné un 5. A l’étranger, le portier francilien n’est pas épargné non plus. Dans son pays, la presse n’est pas tendre ce mercredi. "Donnarumma, quelle erreur !" , lance le Corriere dello Sport avant d’ajouter qu’il s’est troué et a été imprécis sur le but de Coman. Même son de cloche du côté de la Gazzetta dello Sport qui a titré : "Donnarumma commet une erreur, Coman punit le PSG : un grand Bayern voit les quarts de finale".

Puis la publication au papier rose a conclu : «Gigio est coupable sur le but de l’ex Juve, mais il a évité ensuite une défaite plus lourde (…) Le Canadien (Davies) centre pour la volée de Coman, qui trompe un Donnarumma coupable, car le tir de l’ancien Juve est au centre et n’est même pas si violent. Après les erreurs de l’an dernier au Bernabeu, le gardien italien risque à nouveau de coûter cher aux ambitions du PSG en Europe. C’est vrai que Gigio se rachète tout de suite après avec deux coups très forts sur Choupo-Moting et Pavard, mais sur la balance c’est quand même une grave erreur.»

Donnarumma moqué en Espagne

En Espagne aussi l’international italien prend cher. AS balance : «encore une fois! Donnarumma condamne le PSG avec ce but. Coman a marqué le seul but du match. Le ballon est allé dans le corps de l’Italien mais, de manière incompréhensible, il n’a pas pu l’arrêter. Cela rappelle sa soirée au Bernabéu.» Marca le tacle aussi. «Son cadeau en huitièmes de finale la saison dernière à Karim Benzema résonne encore au Parc des Princes. Toujours en 8e de finale, le gardien du PSG en a fait une erreur de plus, peut-être pas si grotesque, mais nul doute qu’il aurait pu faire quelque chose de plus avec le tir de Coman, qui lui a glissé sous le corps (…) La vérité est que la confiance ferme du club envers le gardien italien n’a pas tout à fait eu la réponse attendue sur le terrain.»

En Belgique, on a retenu les arrêts de Donnarumma mais aussi son erreur comme le rappelle La Dernière Heure. «L’Italien n’a pas tout bien fait, à commencer par son manque de réactivité sur le but de Coman, aussi élégant dans sa non-célébration qu’abandonné sur le coup par Nuno Mendes (53e).» Enfin, l’Angleterre se régale aussi après la nouvelle faute du gardien parisien. The Sun a lâché : «lors de sa 50e apparition à ce niveau, Coman a marqué du pied droit et le ballon se tortillait sous Donnarumma.» Le joueur du PSG en prend donc pour son grade après ce nouvel échec du PSG, qui aurait pu encaisser plus de buts sans Gigio Donnarumma.