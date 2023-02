LdC, Bayern Munich : Julian Nagelsmann se méfie de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Julian Nagelsmann se réjouissait forcément de la victoire du Bayern Munich face au PSG (1-0) lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Malgré tout, le coach bavarois a remarqué l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, tout proche d’égaliser, et se méfie considérablement du Bondynois avant le match retour, prévu à Munich.

«C’est un premier pas, je suis content du résultat. On a bien travaillé les 25 premières minutes et au début de la seconde période. Nous étions la meilleure équipe, mais il y a un deuxième pas à faire à Munich. On aura la confiance avec nous. On a été dominateurs et on a été plus agressifs. Les statistiques ont été pour nous et on aurait pu marquer un 2e ou un 3e but mais Kylian Mbappé peut changer n’importe quel match. Son entrée a réveillé les joueurs parisiens. Le PSG avec Mbappé est meilleur que sans Mbappé. Mais au retour on aura de bonnes idées pour le contrer et on peut leur faire mal en attaque».

