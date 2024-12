ASSE - OM : les compositions officielles

Ce dimanche, la 14e journée de la Ligue 1 se termine avec un joli duel entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Verts s’organisent dans un 3-5-2 avec Gautier Larsonneur qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dennis Appiah, Dylan Batubinsika, Yunis Abdelhamid, Léo Pétrot et Pierre Cornud Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Lucas Stassin peut compter sur l’appui de Zuriko Davitashvili.

De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 3-5-2 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain est assuré par Pierre-Emile Höjbjerg, Valentin Rongier et Adrien Rabiot tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin assurent les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Neal Maupay sont associés.

Les compositions :

AS Saint-Étienne : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot, Cornud - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Stassin, Davitashvili

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia - Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Rabiot, Merlin - Greenwood, Maupay

