Coupe d'Italie : Gennaro Gattuso exulte après le sacre du Napoli

Naples a remporté ce mercredi soir la Coupe d'Italie, son premier trophée depuis 2014. Les Partenopei sont venus à bout de la Juventus aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b), ce qui permet ainsi à Gennaro Gattuso de remporter son premier titre en tant qu'entraîneur. Le coach du Napoli n'a pas caché sa joie après la rencontre. Dans des propos relayés par Sky Sport Italia, il s'est réjoui de ce trophée qu'il a dédié a l'ensemble du personnel du club.

« Cette victoire est pour tout le monde : le personnel, les gens qui sont avec nous et qui travaillent même 18 heures par jour, avant de m’envoyer chier. Je suis mon instinct, parfois je me sens comme un taureau. C’est mon secret. Et mon premier trophée d’entraîneur, je me suis réveillé plusieurs fois ce soir, j’ai pensé perdre cette finale. Je savais que ça serait difficile, mais je suis heureux d’avoir gagné. Ce soir, je me sens très fier », a-t-il rapporté. Cette victoire est également un symbole pour le club après une saison plus que compliquée, marquée par la mutinerie des joueurs en novembre.