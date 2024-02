Benfica-Toulouse : un match gagné sur tapis vert pour le TFC ?

Dans une semaine, Toulouse doit aller à Lisbonne jouer les 16es de finale de la Ligue Europa contre le Benfica. Un match de gala pour les Toulousains. Mais la rencontre ne pourra peut-être pas être disputée… En effet, le Portugal est enivré dans une grève massive de ses policiers qui protestent contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail. Le week-end dernier, des matchs de Liga Portugal Betclic et de Liga Portugal 2 SABSEG (deuxième division portugaise) ont été décalés car la sécurité ne pouvait pas être assurée. Le journal portugais évoque la possibilité que le match entre le Benfica et Toulouse ne se joue pas. Interrogé par le quotidien sportif, José Miguel Alguquerque, président de l’Association portugaise du droit du sport, a indiqué que le TFC pourrait l’emporter sur tapis vert.

« Je pense qu’il est possible que les clubs soient sanctionnés par une défaite s’il n’y a pas de match au Portugal, lors d’une compétition européenne, en raison d’un manque de contrôle. Cela impliquerait de modifier les calendriers des équipes qui jouent dans d’autres championnats, mais qui ne devront pas forcément se réadapter». A Bola a tout de même reconnu que cette situation reste « peu probable » et qu’il y a que peu de chance que le match ne se joue pas. 3 200 supporteurs toulousains sont d’ailleurs attendus dans le parcage visiteur du stade de la Luz.