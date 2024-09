MU - Liverpool : les compositions officielles

Ce dimanche, la 3e journée de Premier League offre un joli derby entre Manchester United et Liverpool. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages derrière Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez et Diogo Dalot. Le double pivot est assuré par Casemiro et Kobbie Mainoo. Devant, Joshua Zirkzee prend la pointe de l’attaque avec Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Marcus Rashford en soutien.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch se retrouvent dans l’entrejeu avec Dominik Szoboszlai un cran plus haut. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Diogo Jota en attaque.

Les compositions

Manchester United : Onana - Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot - Casemiro, Mainoo - Garnacho, Fernandes, Rashford - Zirkzee

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Jota

