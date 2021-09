Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais enchaîne et s'impose face à Strasbourg

En clôture de la 5ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueillait le Racing Club de Strasbourg Alsace. Victorieux à Nantes avant la trêve internationale (1-0), l'OL voulait enchaîner devant son public ce soir. Côté strasbourgeois, le succès obtenu à la Meinau face à Brest (3-1) avait rassuré les hommes de Julien Stéphan. Pour cette affiche de 20h45, Peter Bosz alignait un 4-2-3-1 avec la première titularisation de Shaqiri. Stéphan optait de son côté pour un 5-3-2 avec le duo Ajorque, Gameiro en attaque. L'OL démarrait idéalement la rencontre et ouvrait le score. Suite à une superbe ouverture de Guimaraes, Dembélé contrôlait le ballon de la poitrine et reprenait le ballon de volée pour tromper Sels (1-0, 8e). Sonnés, les Alsaciens répliquaient avant la demi-heure de jeu par Prcic dont la volée était déviée en corner par Mendes (23e).

Au retour des vestiaires, Strasbourg manquait l'égalisation. Thomasson lançait dans la profondeur Gameiro qui perdait son duel face à Lopes (55e). Un tournant dans cette rencontre puisque les hommes de Bosz réalisaient le break dix minutes plus tard. A la 61ème, le Groupama Stadium assistait aux grands débuts de Jérôme Boateng sous ses nouvelles couleurs. Sur la gauche, Shaqiri centrait pour Denayer qui trompait Sels de la tête (2-0, 65e). Dans les vingt dernières minutes, le Racing tentait de réduire le score mais Bellegarde voyait sa frappe soudaine déviée en corner par Lopes (72e). L'OL parachevait son succès avec un troisième but marqué par Paqueta qui profitait d'un bon décalage d'Aouar pour tromper Sels d'une frappe enroulée (3-0, 87e). Dans les derniers instants, le Racing obtenait un penalty suite à la main de Malo Gusto sur un centre de Le Marchand (90+6). Diallo ne tremblait pas et convertissait l'offrande (3-1, 90+7). Avec ce deuxième succès de la saison, l'Olympique Lyonnais remontait à la sixième place au classement. Strasbourg glissait au seizième rang avec cette troisième défaite en championnat.

