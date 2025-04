La très belle initiative de Raphaël Varane avec son club formateur

Le 25 septembre dernier, Raphaël Varane a pris sa retraite. Après une riche carrière de joueur auréolée d’une flopée de titres entre le Real Madrid et l’équipe de France, le défenseur central de 31 ans a décidé de se retirer après un problème récurrent au genou. Malgré sa retraite, le joueur formé au RC Lens reste une voix qui porte et n’hésite pas à s’exprimer sur de nombreux sujets qui lui tiennent à cœur. En parallèle, le champion du monde 2018 n’hésite pas à réaliser des actions en lien avec le monde du football. Sur les installations de l’AS Hellemmes, son premier club en amateur, Raphaël Varane a rendu visite aux enfants prenant part au stage Varane qui avait lieu du 7 au 11 avril dernier. Un stage particulier depuis qu’un partenariat a été noué avec la formation de Serie A, Como, qui est le dernier club en professionnel de Varane. Andrea Le Borgne, joueur français évoluant avec l’équipe coachée par Cesc Fabregas, était également présent pour l’occasion.

Interrogé sur son passage lors de ce stage, l’ancien de Manchester United n’a pas caché sa joie vis-à-vis de ce stage qui a rassemblé 67 enfants âgés entre 10 et 12 ans lors du dernier week-end : «c’est un bonheur d’être ici, de partager des moments de simplicité sur le terrain avec les enfants. Il y a toujours une ambiance conviviale, chaleureuse lors des Stages Varane et notre volonté première, c’est de leur transmettre nos quatre valeurs fortes : travail, respect, humilité et ambition. Les enfants sont curieux et heureux de vivre cette expérience, et ce stage est particulier puisqu’il connecte mon premier club, l’AS Hellemmes, avec Como 1907, où j’ai achevé ma carrière professionnelle. C’est tout un parcours et des souvenirs précieux qui refont surface.» Une belle initiative qui pourrait permettre, pourquoi pas, de faire éclore le prochain Raphaël Varane.