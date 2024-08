Le PSG frappe fort face au Havre

Ce vendredi, le PSG lance officiellement la saison de Ligue 1 en se déplaçant sur la pelouse du Havre. Un match déséquilibré sur le papier, mais qui sera très intéressant pour connaître l’état de forme du champion de France en titre désormais orphelin de Kylian Mbappé parti au Real Madrid. Paris, qui n’a pas remplacé sa star tricolore, est en phase de rodage (2 nuls face au Sturm Graz et face au RB Leipzig avec beaucoup de jeunes joueurs) et va affronter une équipe du Havre déjà en grande difficulté et qui vient d’encaisser un terrible 6-0 en amical face à Bochum

le PSG l’emporte 0-3 face au Havre, cote à 9,40

La saison risque d’être longue et compliquée pour Le Havre. Touché de plein fouet par la crise des droits TV, le club doyen doit vendre et n’est pas sûr de pouvoir recruter. Et cette incertitude se ressent déjà dans les matches amicaux. Désormais coaché par Didier Digard, Luka Elsner ayant rejoint le Stade de Reims, le HAC vient de prendre une correction en amical face à Bochum, loin d’être un cador de Bundesliga. Face à l’armada offensive du PSG, on ne donne pas cher de la peau des Havrais qui risquent de prendre une avalanche de buts face à des Parisiens en pleine reconstruction suite au départ de Kylian Mbappé, mais qui pourront compter sur un trident offensif Barcola-Ramos-Dembelé qui risque de faire très mal au Havre. On mise donc sur une large victoire du PSG 0-3.

le PSG marque sur penalty face au Havre, cote à 3,65

Sans Mbappé, le trio offensif du PSG (Barcola-Ramos-Dembelé) va faire mal à la défense havraise qui va avoir du mal à contenir les offensives parisiennes. Comme souvent dans ce type de rencontre, celle-ci pourrait basculer avec un penalty obtenu durant la rencontre. Gonçalo Ramos pourrait se charger de la sentence et faire perdurer les stats impressionnantes de penaltys obtenus par le PSG ces dernières saisons en Ligue 1 (entre 7 et 13 sur les 5 dernières saisons en championnat).

Gonçalo Ramos marque deux buts ou plus face au Havre, cote à 7,50

Maintenant que Kylian Mbappé est parti et étant donné que Luis Campos n’a trouvé personne pour le remplacer, c’est bel et bien Gonçalo Ramos qui va être chargé de marquer les buts au PSG. À l’instar de son premier but de la saison inscrit le week-end dernier face au RB Leizpig d’une superbe frappe, l’attaquant portugais a faim de ballons et de buts. Auteur de 11 buts l’an passé en seulement 16 titularisations, l’ancienne star du Benfica a désormais les clés du camion. Auteur la saison passée de deux doublés face à l’OL et l’OM, Ramos pourrait déjà récidiver et ainsi prouver à Randal Kolo-Muani que c’est bel et bien lui le nouveau buteur du PSG. À la vue de la cote du doublé (7,50), c’est un coup à tenter sans hésiter.

