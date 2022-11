Atlético : Diego Simeone répond aux critiques

Éliminé de la phase de poules de Ligue des champions , l'Atlético va défier le FC Porto ce soir (21h) pour tenter de sauver sa saison européenne et disputer les phases à élimination directe en Ligue Europa. À coté de ça, les Colchoneros sont troisièmes de Liga et Diego Simeone est critiqué après ces contre-performances. Son club veut en tout cas à tout prix prolonger "El Cholo".

L'entraîneur argentin âgé de 52 ans a bien conscience de la situation : « aujourd'hui, nous sommes sortis de la Ligue des Champions, ça fait mal, ça me dérange pour la responsabilité que nous avons envers beaucoup de gens (...) dans le club. Mais c'est la réalité et nous ne pouvons pas aller contre cela, (...) je vous invite à être ensemble et à voir si demain nous pouvons exprimer sur le terrain ce que nous ressentons » rapport Marca.

