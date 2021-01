PSG : Leonardo règle ses comptes avec Thiago Silva

Égratigné par Thiago Silva (36 ans) lors de son départ à Chelsea, libre à l'issue de son bail avec le Paris SG, Leonardo a répondu au défenseur central international brésilien dans les colonnes de France Football, dans un entretien à paraître ce mardi.

La suite après cette publicité

«Thiago, c’est moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j’étais dirigeant. Six mois après, je suis sur le banc et je lui donne les clés de la défense, avec Nesta. Je l’ai fait ensuite venir au PSG où il est devenu un des meilleurs défenseurs au monde. J’ai été son plus grand admirateur tout au long de sa carrière. Mais il était arrivé au bout de quelque chose. Certains trucs se sont passés la saison passée que je n’ai pas aimés. Il les connaît parce qu’on en a parlé ensemble», a lâché le directeur sportif du club de la capitale. C'est dit.