PSG : Thiago Silva dézingue Leonardo !

Un nouveau départ. A 36 ans, Thiago Silva a rejoint Chelsea libre cet été. Après avoir vécu un premier match tranquille face à Barnsley en Carabao Cup (6-0), le Brésilien a été plongé dans le grand bain de la Premier League samedi. Face à West Bromwich Albion, celui qui portait le brassard de capitaine a été fautif sur l'un des buts encaissés (3-3). Malgré cela, son entraîneur Frank Lampard a multiplié les messages bienveillants à son égard. De quoi lui donner confiance avant d'affronter Tottenham mardi en League Cup.

Un jour où sera aussi publié un long entretien accordé à nos confrères de France Football. L'occasion pour le défenseur central d'évoquer tous les sujets dont son départ du PSG, qui ne s'était pas fait de la meilleure des manières comme l'avait expliqué son agent Paulo Tonietto à L'Equipe à la fin du mois d'août. Il avait surtout pointé du doigt les méthodes du directeur sportif Leonardo, qui avait demandé au joueur de rester jusqu'au Final 8 avant de le relancer pour une prolongation alors que le joueur s'était déjà mis d'accord avec Chelsea.

Thiago Silva lâche ses vérités

Interrogé par FF, Thiago Silva est allé dans le sens de son représentant. Il a commencé par expliquer que la situation l'avait énervé et qu'il n'avait pas apprécié la façon dont son cas avait été géré. Comme il l'avait expliqué déjà précédemment, Leonardo l'a contacté pendant qu'il était confiné au Brésil afin de lui demander de prolonger jusqu'à la fin du Final 8 à Lisbonne. Le directeur sportif, visiblement très maladroit, lui aurait aussi signifié que le club n'irait pas au-delà de ce bail de deux mois.

Puis tout a changé après le tournoi à Lisbonne. Thiago Silva a confié : «toute ma carrière au PSG, j'ai donné le maximum, je n'ai jamais triché. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir». Le message est passé. Leonardo appréciera...ou pas.