EdF, Euro 2024 : Kylian Mbappé laisse planer le doute sur son état physique

L’équipe de France va chercher à gagner son troisième Euro cet été en Allemagne. Il s’agirait ainsi du seul trophée manquant à remporter pour plusieurs Bleus et leur sélectionneur Didier Deschamps après des sacres en Coupe du monde ou encore en Ligue des Nations. Pour glaner ce trophée continental, la France devra compter sur un grand Kylian Mbappé. Souvent au rendez-vous dans les grandes compétitions internationales, le néo-madrilène est attendu au tournant mais son état physique interroge depuis le début du stage des Français.

Et même s’il a participé normalement aux derniers entraînements des Bleus, le capitaine tricolore n’a pas totalement évacué les doutes sur ses capacités physiques. Laissant planer le doute sur ces dernières, Mbappé a néanmoins assuré qu’il avait la détermination de réussir une grande compétition ce dimanche en conférence de presse : «le plus important, c’est le mental. Je préfère avoir la tête que les jambes. Ce qui est sûr, c’est que j’ai la tête, on verra demain si j’ai les jambes.» Reste à espérer pour les Bleus que leur meilleur joueur soit en forme…

