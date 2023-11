Vidéo : la folle célébration de Sylvinho rappelant son passage à l’OL

Sélectionneur de l’Albanie depuis le début de l’année, Sylvinho fait déjà l’unanimité au pays. Avec un match nul obtenu, vendredi soir, en Moldavie, l’Albanie s’est en effet officiellement qualifiée pour l’Euro 2024, organisé en Allemagne l’été prochain. Avec une seule défaite lors des qualifications, son équipe occupe la tête de son groupe E avant son dernier match (lundi face aux Îles Féroé) et est donc assurée de retrouver l’Euro pour la première fois depuis 2016.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Albanie 14 7 8 4 2 1 12 4 4 Moldavie 10 7 0 2 4 1 7 7

«C’est un honneur d’être le sélectionneur de l’équipe nationale albanaise. On a fait un travail fantastique. Je remercie les joueurs, le staff et les supporters», a ainsi confié l’intéressé quelques minutes après la rencontre. Une scène, un temps viral à l’OL, fait par ailleurs parler en ce samedi matin. Avec de grandes tapes dans les mains et des embrassades énergiques pendant de longues minutes, Sylvinho a laissé éclater sa joie. Une célébration rappelant un mois d’octobre 2019 avant un choc entre Saint-Etienne et l’OL où le coach brésilien avait communié avec les ultras rhodaniens avant de perdre le 119e derby (1-0) sur un but de Robert Beric dans le temps additionnel.