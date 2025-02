Le clan Mbappé choisit un coach de Ligue 1 pour sauver le Stade Malherbe de Caen

Ce fut la défaite de trop. Battu hier à Annecy (1-0) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen file tout droit vers le National. Le club normand vient d’aligner une 9e défaite consécutive. C’est un record pour la 2e division française. Il y a désormais 10 points d’écart avec le barragiste, Clermont, 11 avec le Red Star, 15e et première équipe non relégable. Bruno Baltazar n’aura pas l’honneur de réussir son pari, celui de maintenir Malherbe, lui qui n’a connu que la défaite (7) depuis sa prise de fonction.

Arrivé à la fin décembre pour remplacer Nicolas Seube, le technicien portugais a été remercié ce mardi, alors qu’il venait d’animer la séance du jour, d’après les informations de Ouest-France. Hier soir, il croyait encore en sa capacité à poursuivre sa mission. «Ma conscience est tranquille, je travaille chaque jour pour trouver des solutions. Je sens tout le monde avec moi, mais c’est une question qu’il faut poser à la direction. J’ai encore la force et l’énergie pour continuer parce qu’on ne mérite pas ça.»

Der Zakarian en approche

Mis en place par la famille Mbappé, qui a racheté 80% des parts du club via son fonds d’investissement Coalition Capital, Ziad Hammoud a estimé que Baltazar n’était plus l’homme de la situation. Toujours selon le quotidien régional, le destin du club devrait être confié à Michel Der Zakarian, libre depuis son départ de Montpellier en octobre dernier. Il aura la même mission avec les Caennais qu’avec le MHSC, le maintien, mais une division plus bas. Cela s’annonce tout de même désespéré. Dans pareille configuration en L2, aucune équipe n’a réussi à se sauver.

Pour le Stade Malherbe, il s’agirait d’une première depuis 1984 de retrouver le 3e échelon national. Dans un avenir proche, les quatre prochains matchs (réceptions de Pau et Laval, déplacements à Clermont et Amiens) avec un nouvel entraîneur donneront plus d’indicateurs sur la suite. Les matchs d’après seront de toute façon très compliqués face au Paris FC, Metz et Lorient, soit les trois premiers du championnat. Caen se prépare déjà au pire et une probable descente, lui qui était encore en Ligue 1 il y a 5 ans.