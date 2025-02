Ligue 2 : la famille Mbappé se prépare au pire avec le Stade Malherbe de Caen

Le constat s’impose implacablement. Dernier de Ligue 2 avec 15 points seulement, soit 7 longueurs de retard déjà sur le barragiste, le Red Star, et 8 sur le premier non relégable, Rodez, le Stade Malherbe de Caen est bien obligé de penser au pire des scénarios. Les statistiques passées sont très pessimistes quant à la situation du club normand. À 13 journées de la fin du championnat et dans pareille situation, trois équipes seulement sur vingt-deux ont réussi à se maintenir. Même si le mercato est passé par là avec pas moins de 5 recrues (Grandsir, Ba Loua, Benrahou, Gaudin et Moucketou-Moussounda), il faut évidemment anticiper le pire.

D’autant que les derniers résultats n’invitent pas à l’optimisme. Cela fait 9 matchs sans victoire pour les Malerbistes, la dernière remontant au 2 novembre. Nicolas Seube était encore l’entraîneur. Sur cette période, le club a encaissé 16 buts pour seulement 6 marqués, dont 3 rien que contre Rodez (3-3). Il s’agit d’ailleurs du seul point dans cette terrible série. Pire encore, les défaites récentes contre Clermont, Ajaccio et Troyes, tous des adversaires directs au maintien laisse à penser que Caen va tout droit vers le National 1. Il s’agirait d’une première dans l’histoire du club car la dernière fois qu’il s’est retrouvé à ce niveau-là (en 1984), la 3e division s’appelait encore "Division 3 Ouest".

Le club anticipe une descente

Le président caennais Ziad Hammoud y pense, forcément. D’après Ouest-France, il a été demandé à certains services, commercial notamment, de prévoir «un plan de bataille» dans le cas d’une descente à l’échelon inférieur. Le club serait contraint de revoir son train de vie, et réduire irrémédiablement ses charges, alors que son déficit structurel devrait déjà être situé au-dessus des 10 M€ dans le prochain rapport de la DNCG. «Un des piliers de la solidité, c’est la solidité financière. Il faut donc tendre vers l’équilibre. Il est compliqué dans l’écosystème actuel mais il faut arriver à réduire les pertes que nous avons actuellement au club», affirmait déjà Hammoud le 19 décembre dernier. Caen était encore 16e.

La situation a empiré depuis et le travail sur les «investissements dans le sportif» et «la restructuration sur le côté non-sportif (financier, commercial, resources humaines)» vont devoir être revus par la direction actuelle. Une relégation obligerait celle-ci à envisager un plan social, alors que le SMC dispose d’infrastructures et d’un modèle destiné aux deux premières divisions professionnelles. Les 160 employés seraient préoccupés par la situation actuelle et les délégués du personnel ont récemment abordé ce sujet avec la direction. La plupart des joueurs actuels résilieraient leur contrat, comme c’est généralement le cas dans ce genre de situation.

La famille Mbappé garde le silence

Et la famille Mbappé dans tout ça ? Ouest-France l’assure, il n’est pas question de vendre le club dans lequel elle a investi l’été dernier via leur fonds d’investissement Coalition Capital. Pour s’offrir 80% des parts de Caen, elle a déjà fourni entre 15 et 20 M€, avant d’injecter peu ou prou la même somme pour les besoins structurels de l’entreprise. Mais les décisions prises, comme le changement de direction, ne se sont pas avérées payantes pour le moment et les nouveaux investisseurs ont surtout récolté la colère des supporters, toujours mécontents de la situation. Ils ne sont peut-être pas encore au bout de leurs surprises. Et jusque-là, malgré la présence relative de Fayza Lamari dans les affaires caennaises, la famille Mbappé est toujours restée silencieuse.