France - Belgique : l’arbitre de la rencontre est connu

Lundi, l’équipe de France affrontera la Belgique pour un choc en huitièmes de finale de l’Euro 2024 (18 heures). Et pendant que le staff des Bleus et celui des Diables Rouges peaufinent les dernières préparations de la rencontre, l’UEFA a désigné l’arbitre de la rencontre et il s’agira du Suédois Glenn Nyberg (35 ans), plus jeune arbitre de cet Euro.

Après Roumanie-Ukraine (3-0) et Albanie-Espagne (0-1), il disputera son troisième match de la compétition, lui qui avait déjà arbitré les Bleus contre le Kazakhstan (8-0, le 13 novembre 2021) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. M. Nyberg avait également arbitré le Borussia Dortmund et le PSG en phase de groupes de la Ligue des champions (1-1, le 13 décembre), ainsi que l’OM, contre l’AEK Athènes en phase de groupes de la Ligue Europa (2-0, le 9 novembre).