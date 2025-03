Atlético : Clément Lenglet prévient le Real Madrid

L’Atlético de Madrid a fini par craquer. Les Colchoneros ont été battus en 8e de finale aller de Ligue des Champions au Santiago-Bernabéu par le Real Madrid 2-1. Il faudra retourner la situation dans une semaine au Wanda Metropolitano, ce que Clément Lenglet compte bien faire.

«Un peu déçu du résultat, on n’est jamais heureux de perdre, tranche le défenseur français sur Canal+. Après, il n’y a qu’un but d’écart et on va recevoir. On a nos arguments aussi. On va essayer de faire au mieux pour être prêt dans une semaine.» Le Real Madrid est prévenu.