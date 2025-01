AS Monaco : Wilfried Singo aurait dû être expulsé face au PSG selon la direction de l’arbitrage

C’était l’une des actions qui avait beaucoup fait parler en Ligue 1. Avant la trêve, dans le cadre de la rencontre avancée de la 16e journée entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, Wilfried Singo s’était rendu coupable d’une faute tant grossière qu’involontaire en mettant son crampon sur le visage de Gianluigi Donnarumma. En sang, le portier italien avait dû céder sa place à Matvey Safonov alors que le défenseur ivoirien avait pu continuer la rencontre malgré un carton jaune assez généreux de la part de François Letexier.

La suite après cette publicité

Forcément, les supporters parisiens et de nombreux observateurs de la Ligue 1 se sont offusqués face à cette décision. Ce mardi, la direction de l’arbitrage a tranché. Wilfried Singo méritait d’être expulsé : «cette situation est très difficile à juger, entre imprudence, absence d’intentionnalité, manque de considération et mise en danger de l’intégrité physique du gardien de but. À l’analyse des images, le Monégasque joue certes le ballon, mais son action met en danger l’intégrité physique du gardien de but, eu égard à la semelle venant directement impacter le visage de ce dernier. Cette situation relève donc d’une faute grossière au sens de la loi 12. L’intervention de l’assistance vidéo était attendue pour modifier la décision initiale et exclure le joueur fautif.»