Alvaro Gonzalez remercie l'OM

Le Classique entre le PSG et l'OM continue d'enflammer les deux clubs. Depuis hier soir, Neymar et Alvaro Gonzalez sont au coeur des débats, le premier assurant que le second aurait proféré des insultes racistes à son encontre. Ce soir, le PSG a soutenu publiquement le Brésilien. Dans la foulée, l'OM en a fait de même avec Alvaro Gonzalez, qui a été menacé de mort. «Alvaro Gonzalez n’est pas raciste, il nous l'a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu’en ont déjà témoigné ses coéquipiers. Le club se tient à la disposition de la commission de discipline pour coopérer pleinement à l’enquête sur l’ensemble des événements qui ont émaillé cette rencontre, et les 24 heures qui les ont précédés».

Puis il a été indiqué : «cette polémique est grave et a déjà de lourdes conséquences. Le club condamne ainsi la diffusion des numéros de téléphone privés d’Alvaro Gonzalez et de ses proches cette nuit sur des médias et réseaux sociaux brésiliens, donnant lieu depuis à un harcèlement de chaque instant, consistant notamment en des menaces de mort». Le défenseur espagnol a apprécié ce soutien comme il l'a tweeté ce lundi soir : «merci beaucoup pour votre support, OM. Plus qu'une équipe, une famille.»