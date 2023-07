Liverpool : Jordan Henderson pisté par Al Ettifaq

L’Arabie saoudite continue d’être au cœur de l’actualité lors de ce mercato estival. En effet, Jordan Henderson envisagerait de quitter Liverpool pour s’envoler vers le pays du Moyen-Orient. Le capitaine des Reds est notamment courtisé par Al-Ettifaq, l’équipe dirigée par l’ancienne légende des pensionnaires d’Anfield Steven Gerrard, selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Telegraph. Le joueur de 33 ans doit désormais décider s’il veut rester en Angleterre ou s’il part vers un nouveau challenge avec un salaire mirobolant à la clé.

Jordan Henderson est donc confronté à un dilemme important pour la suite de sa carrière après 12 années de collaboration avec le club de la Mersey. Sa décision est attendue le plus rapidement possible sachant que Jurgen Klopp prépare son équipe à un travail de préparation crucial lors de son stage de pré-saison en Allemagne même si Liverpool n’a reçu aucune offre officielle pour son capitaine. En tout cas, l’Arabie saoudite et Al Ettifaq sont confiants dans ce dossier. Affaire à suivre donc…

