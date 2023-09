OL : discussions en cours avec un autre coach étranger

Il n’a pas encore été licencié officiellement, mais ses heures sont comptées : Laurent Blanc devrait être démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OL assez rapidement. De nombreux noms de remplaçants sont sortis, comme ceux de Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Still ou même Graham Potter, mais tous ont dit non. Et selon L’Equipe, John Textor discute avec un autre coach.

Le journal explique désormais que le patron lyonnais discute avec Oliver Glasner. L’entraîneur autrichien est libre de tout contrat, lui qui a quitté Francfort cet été. Il avait notamment remporté la Ligue Europa avec l’écurie allemande en 2022, et a une grosse expérience en Bundesliga. Les discussions ont bien avancé et pourraient prendre un tournant décisif rapidement.