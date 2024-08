Yann M’Vila rebondit à Caen

C’était dans l’air sur ces dernières heures, c’est désormais officiel. Libre depuis quelques semaines et son départ de West Bromwich Albion, le milieu de terrain de 34 ans, Yann M’Vila, fait son grand retour en France. L’ancien de Rennes et de l’AS Saint-Étienne a décidé de signer pour le Stade Malherbe de Caen.

La suite après cette publicité

Une première expérience en Ligue 2 pour la sentinelle qui rejoint le club récemment acheté par Kylian Mbappé. Il a signé pour deux ans comme l’a annoncé le club normand dans un communiqué : «elle s’est fait attendre mais c’est officiel, le Stade Malherbe Caen tient sa première recrue en la personne de Yann M’Vila. Joueur aux 22 sélections en Équipe de France et aux 64 matchs de Coupe d’Europe, il rejoint les "rouge et bleu" pour les deux prochaines saisons. Avant un passage de six mois à West Bromwich Albion, Yann M’Vila c’est près de 150 matchs en trois saisons avec l’Olympiakos où il a notamment été Champion de Grèce à deux reprises.»