Kylian Mbappé et le SM Caen vont enrôler Yann M’Vila

La nouvelle avait fait grand bruit en plein mercato estival. Tout juste officialisé comme le nouvel homme fort du Real Madrid après une présentation en rockstar, Kylian Mbappé (25 ans) va garder les pieds en France puisqu’il a racheté la majeure partie des parts du SM Caen cet été, devenant ainsi le plus jeune propriétaire d’un club de football européen. Et la famille Mbappé veut s’impliquer pleinement dans le projet et, d’après nos informations, ils ont déjà fait de Zoumana Camara leur priorité au poste d’entraîneur.

Mais ce n’est pas tout puisque Caen va devoir se renforcer sur le mercato afin de s’assurer une place en Ligue 1 pour la saison prochaine, alors que le club normand a quitté l’Élite en 2020. Selon les informations de L’Equipe, la première recrue de l’ère Mbappé au SM Caen va être Yann M’Vila (34 ans). Le quotidien sportif précise que le milieu de terrain de 34 ans est actuellement en contact avec le club de Ligue 2 pour venir y apporter son expérience.

Avec 22 sélections en équipe de France entre 2010 et 2012 et passé par l’Inter Milan, Sunderland et l’ASSE notamment, M’Vila pourrait être un atout majeur pour Malherbe. Après trois années passées en Grèce entre 2020 et 2023, le milieu de terrain formé à Rennes avait disputé une saison en Championship, du côté de West Brom Albion, disputant 9 rencontres. Il pourrait donc retrouver le championnat de France, quatre ans après son départ de Saint-Étienne.

Ouest-France annonce même que l’international français va signer un contrat de deux ans, jusqu’en 2026, et sera officialisé dans la journée. «Il y a eu énormément de touches, des offres d’Australie, du Japon, de Malaisie, de MLS… J’ai eu des offres d’Italie, d’Espagne etc. Vraiment partout. Ma femme va bientôt accoucher et je voulais vraiment rester proche de la France», expliquait l’année dernière le joueur de 34 ans, affirmant déjà son désir de retrouver le Championnat de France. De plus, d’autres recrues offensives sont attendues avant la fin du mercato.