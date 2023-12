La Ligue 1 ne veut plus entendre parler de Yann M’Vila

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet 2023, Yann M’Vila est toujours à la recherche d’une nouvelle aventure. Après un dernier passage en Grèce, à l’Olympiakos, le milieu de terrain né à Amiens souhaiterait idéalement rentrer en France pour poursuivre sa carrière. Mais les offres ne viennent pas. «Il y a quelque chose qui bloque», déplore-t-il lors d’une interview avec Footballogue. «Il y a eu énormément de touches, des offres d’Australie, du Japon, de Malaisie, de MLS… J’ai eu des offres d’Italie, d’Espagne etc. Vraiment partout. Ma femme va bientôt accoucher et je voulais vraiment rester proche de la France.»

La suite après cette publicité

«Par exemple une anecdote : je parlais avec un club en France qui a dit: 'M’Vila? Non, il va prendre trop de place dans l’effectif.' Il y en a aussi beaucoup qui vont dire 'Non c’est trop d’argent.' Ils pensent que j’ai le salaire de Neymar ? Alors qu’on n’a même pas discuté, rien du tout. (..) Ils vont dire : 'Non, il n’a pas changé, c’est le même, celui de 2012…», raconte Yann M’Vila. À 33 ans, l’ancien de l’ASSE en a encore sous le pied, mais il semblerait que les clubs français ne soient pas destinés à lui faire confiance. «Ça me peine parce que quand tu essaies d’évoluer, les gens ne sont pas d’accord. Ils vont voir ta tête et te dire non. Juste discutez avec moi vous allez comprendre. J’ai appris pas mal de mes erreurs. Aujourd’hui je ne suis pas là à chercher la gloire que j’ai pu avoir dans le passé. J’aime le foot, j’ai de l’expérience, et quand des fois je vois le niveau actuel ou certains clubs en difficulté en Ligue 1, je sais que dans la plupart des clubs, je joue. Si demain je retrouve un club, tu me laisses même pas une semaine et je suis opérationnel. Quand j’ai signé à Sunderland ça faisait six mois que je n’avais pas joué. Je suis arrivé j’ai joué direct.»