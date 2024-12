ASSE - OM : Geoffrey Kondogbia est aux anges

Une victoire, et avec la manière. C’est le sens de l’analyse de Geoffrey Kondogbia après le succès de l’OM face à Saint-Étienne ce dimanche soir (0-2), en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Un succès qui vient aussi confirmer l’excellente forme des Marseillais hors de leurs bases, puisque personne n’a pris plus de points qu’eux cette saison à l’extérieur (21 sur 24).

« On repart content, avec les 3 points et la manière, c’est une bonne soirée, il va falloir continuer sur notre lancée, a confié le Centrafricain au micro de DAZN. On est à l’aise sur le terrain, on doit continuer comme ça, on a respecté ce que le coach a mis en place. J’ai la confiance du coach, on doit continuer, et surtout se soutenir dans les bons et les mauvais moments. » Il faudra réitérer face à Lille le week-end prochain.