Panama - France : les compositions officielles

La 3e journée de la phase de poules de la Coupe du monde féminine se termine ce mercredi pour la France avec un duel contre le Panama. En ballottage favorable pour la qualification, les femmes coachées par Hervé Renard auront à coeur de se qualifier et si possible aller chercher la première place. Pauline Peyraud-Magnin prend place dans les cages au sein d’une équipe organisée en 4-4-2. En défense, on retrouve Maëlle Lakrar, Elisa De Almeida, Estelle Cascarino et Ève Périsset. Grace Geyoro, Selma Bacha, Léa Le Garrec et Vicki Becho se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Kadidiatou Diani et Clara Matéo sont associées en attaque.

De son côté, le Panama mise sur un 5-4-1 avec Yenith Bailey comme dernier rempart. Devant elle, Hilary Jaen, Wendy Natis, Yomira Pinzon, Emily Cedeno et Carina Batrip-Reyes constituent la défense. Dans l’entrejeu, on retrouve Desyre Salazar, Riley Tanner, Carmen Montenegro et Aldrith Quintero. Enfin, Marta Cox se positionne seule en attaque.

Les compositions

Panama : Bailey - Baltrip-Reyes, Natis, Pinzon - Cedeno, Salazar, Quintero, Jaen - Montenegro, Tanner - Cox

France : Peyraud-Magnin - Périsset, Lakrar, De Almeida, Cascarino - Bécho, Le Garrec, Geyoro, Bacha - Diani, Matéo