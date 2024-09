OL - OM : Roberto De Zerbi bat un record vieux de 70 ans

Alors que l’Olympique Lyonnais était à onze contre dix pendant 85 minutes, les Gones, menés au score, croyaient avoir fait le plus dur en limitant la casse avec cette égalisation de Rayan Cherki en toute fin de match. Les Phocéens ont empoché la victoire à la dernière seconde grâce à Jonathan Rowe (2-3). Si le public et les joueurs lyonnais ne risquent pas de bien dormir ce dimanche soir, les Marseillais en ont profité pour enfoncer le couteau dans la plaie à la fin du match pour le plus grand bonheur du peuple marseillais.

La suite après cette publicité

Qui dit soirée magique, dit soirée historique. En effet, avec cette victoire face à l’OL, Roberto De Zerbi confirme son très bon début de saison au point même de battre un nouveau record. L’OM a inscrit au moins deux buts lors de chacun des 5 premiers matchs sous Roberto De Zerbi en Ligue 1. Une première depuis Roger Rohlion en 1954. De plus, les Phocéens n’avaient plus inscrit 15 buts après 5 journées de Ligue 1 depuis l’exercice 1954/55 (17 réalisations). Tout roule dans le meilleur des mondes à Marseille.