Ce que José Mourinho a glissé à Pep Guardiola en 2010

Provocation, malice, etc. On ne présente plus José Mourinho. Le technicien portugais est un personnage incontournable du football européen. Parmi ses actes mémorables que ce soit sur le banc ou dans les médias, on se souvient forcément du FC Barcelone-Inter en demi-finale retour de la Ligue des Champions 2009/2010. Vainqueurs (3-1) à l'aller, les Intéristes de Mourinho sont réduits à 10 contre 11 à la demi-heure de jeu du match retour suite à l'expulsion de Thiago Motta. Moment choisi par The Special One pour se lever de son banc et aller glisser un message dans l'oreille de Pep Guardiola, alors que ce dernier est en pleine discussion tactique avec Zlatan Ibrahimovic.

Une image culte sur laquelle on peut désormais placer des mots. Dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, José Mourinho a révélé ce qu'il a dit à son homologue. « Quand Motta a été expulsé, j'ai vu le banc de Barcelone célébrer comme s'ils avaient gagné. J'ai dit à Guardiola : "ne fais pas la fête, le match n'est pas fini". » Les paroles de José Mourinho ont pris tout leur sens puisque l'Inter, malgré sa défaite (1-0) au Camp Nou, s'est qualifié ce soir-là pour la finale de la C1. Trois semaines plus tard, Mourinho soulevait le trophée européen le plus prestigieux pour la deuxième de sa carrière d'entraîneur.