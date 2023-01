Lyon - La Duchère : Karim Bouhmidi sur le départ

Passé par le Canet Roussillon, Saint-Quentin et plus récemment le Lokomotiv Sofia, Karim Bouhmidi (24 ans) évolue, depuis février dernier, sous les couleurs de Lyon - La Duchère. Actuellement troisième du Groupe C de National 2, la formation lyonnaise pourrait, cependant, perdre son atout offensif dans les prochaines heures.

Selon nos dernières informations, celui qui totalise quatre buts en douze matches de championnat depuis le début de la saison se rapproche fortement d’une équipe algérienne, qualifiée pour la Ligue des Champions africaine. Son départ est même prévu dans les prochaines heures…

