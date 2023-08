L’Olympique de Marseille s’offre le joli coup Michael Amir Murillo !

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille version Marcelino continue d’être actif dans cette fenêtre des transferts. S’il a été éliminé de la course à la Ligue des champions après sa défaite lors du troisième tour éliminatoire face au Panathinaïkos, le club de la cité phocéenne ne semble pas avoir terminé son mercato estival et s’est même offert une doublure à Jonathan Clauss, en la personne du latéral droit panaméen Michael Amir Murillo.

Le troisième de Ligue 1 la saison passée a annoncé la nouvelle via une vidéo de présentation avant de publier un communiqué sur son site officiel : «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Amir Murillo en provenance du RSC Anderlecht. Le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. L’OM souhaite la bienvenue à Amir Murillo.»

8e recrue estivale de l’OM

Avec la signature de l’international des Canaleros aux 65 sélections (6 buts), la formation olympienne s’offre sa septième recrue estivale après Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Joaquin Correa et Pierre-Emerick Aubameyang. Son arrivée sous les ordres de Marcelino apporte donc de la sécurité à l’entraîneur espagnol à ce poste de latéral droit, qu’a occupé Jonathan Clauss lors de chaque rencontre depuis le début de cette saison.

Natif de Colón, au nord du Panama, Michael Amir Murillo Bermúdez a débuté sa carrière au pays, en étant formé au San Francisco FC avant de découvrir le monde professionnel sous ses couleurs, remportant notamment la Coupe nationale en 2015. S’en suit une aventure de deux saisons en MLS avec les New York Red Bulls entre 2017 et 2019. Il découvre ensuite le football européen à Anderlecht, où il a disputé 134 rencontres toutes compétitions confondues pour 14 buts et 17 passes décisives.