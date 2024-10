LdC : le groupe du Real Madrid avec Mbappé et Vinicius

Le Real Madrid avait assuré l’essentiel face au Celta Vigo en championnat, en s’imposant 2 buts à 1 samedi, grâce notamment à une réalisation du Français Kylian Mbappé et Vinicius Junior. L’équipe devra toutefois rebondir en Coupe d’Europe, restant sur une amère défaite contre Lille (0-1).

Le club de la capitale espagnole a dévoilé ce lundi soir, le groupe qui se présentera pour le match face au Borussia Dortmund, pour la troisième journée de la première phase de la Ligue des Champions. Une rencontre qui se disputera au Santiago-Bernabéu.

Le groupe complet :

Gardiens : Courtois, Lunin et Fran González.

Défenseurs : Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger et Mendy.

Milieux de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler et Ceballos.

Attaquants : Vini Jr., Mbappé, Rodrygo et Endrick.