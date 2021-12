Atlético : Luis Suarez a insulté Diego Simeone

La soirée de l'Atlético de Madrid à Sanchez-Pizjuan ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes de Diego Simeone. En plus de la défaite face au Séville FC (2-1), la soirée a été compliquée pour l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qui n'a plus marqué avec les Colchoneros depuis 8 matches, c'était lors du match nul La Mestalla face à Valence (3-3). Mais depuis, en club et en sélection, c'est le début d'une mauvaise série club et sélection confondues.

La suite après cette publicité

Remplacé par le Brésilien Matheus Cunha avant l'heure de jeu face à la formation andalou, l'ancien du FC Barcelone n'a pas apprécié la décision d'El Cholo et il s'est fait entendre par les micros bordant la pelouse. Sur les images de Movistar le filmant à l'annonce du changement, le Pistolero n'a pas caché sa frustration : *«Espèce de c**nnard, toujours la même chose». Un changement qui ne changera pas le cours de la rencontre en faveur des Madrilènes, puisque l'Argentin Lucas Ocampos a marqué le but de la victoire pour Séville en fin de rencontre.