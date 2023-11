Nantes : fin de saison pour Ignatius Ganago

Le FC Nantes fait l’actualité de la Ligue 1 ce mercredi. Après avoir remplacé Pierre Aristouy par Jocelyn Gourvennec, les Canaris déplorent cette fois une nouvelle nettement moins réjouissante. Sorti sur blessure le week-end dernier face au Havre (0-0), Ignatius Ganago était touché au genou.

Mais le buteur camerounais pensait ne souffrir que d’une petite entorse et reprendre la compétition au début de l’année 2024. Ce soir, Ouest France nous apprend que l’attaquant camerounais (0 but en 6 apparitions en Ligue 1, 2 titularisations) ne rejouera plus de la saison. De nouveaux examens ont révélé une rupture du ligament.