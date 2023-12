Lille : Nabil Bentaleb ne pense pas à la Ligue des Champions

Auteur d’une très grande performance lors du nul (1-1) obtenu par le LOSC face au PSG, dimanche soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1, Nabil Bentaleb (29 ans) est revenu sur la très belle série actuellement traversée par les Dogues, auteurs de 15 matches consécutifs sans défaite et quatrièmes au championnat. Pour autant, le milieu de terrain international algérien refuse de trop se projeter.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 16 26 11 4 1 39 13 4 Lille 28 16 8 7 7 2 20 12

«Je me suis bien senti, ma performance n’est pas parfaite mais je suis surtout satisfait de la performance collective. On ne pense pas encore à la Ligue des Champions, on prend match après match. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens et en l’occurrence, ça sera en fin de saison qu’on pourra établir ça. On est pas trop mal en ce moment, il va falloir continuer comme ça, débuter les rencontres avec le même sérieux et prendre des points là où on doit en prendre», a ainsi assuré l’intéressé. Le message est passé.