LOSC - PSG : Zhegrova, Bentaleb, Yoro… le trio infernal des Dogues !

94e minute de jeu. D’ores et déjà champion d’automne, le Paris Saint-Germain se dirigeait vers une neuvième victoire de rang en championnat grâce à la 16e réalisation de Kylian Mbappé en Ligue 1. Oui mais voilà, quelques secondes avant de voir Willy Delajod mettre le sifflet à la bouche pour renvoyer les 22 acteurs au vestiaire, le nouvel entrant Jonathan David décidait de régaler les 47993 spectateurs présents au stade Pierre-Mauroy. Opportuniste après une ultime tentative d’Adam Ounas, le buteur canadien passait alors devant Marquinhos pour tromper, de la tête, un Arnau Tenas jusqu’alors rarement inquiété. Score final : 1-1 et une belle occasion manquée pour les hommes de Luis Enrique, champions d’automne après la défaite de l’OGC Nice. Pour autant, au regard du contenu de ce choc, difficile de contester l’issue comptable.

Pris à défaut sur une erreur évitable - Bafodé Diakité ne maîtrisait pas son intervention face à Lucas Hernandez - le LOSC a par ailleurs fait preuve d’une très belle attitude. Solide défensivement, à l’image de la prestation XXL réalisée par Leny Yoro, compact dans l’entrejeu, en témoigne le récital proposé par Nabil Bentaleb, et parfois brillant offensivement, notamment grâce à Edon Zhegrova, le club nordiste a ainsi pu s’appuyer sur ses cadres. Crédité d’un 7 par la rédaction FM, le jeune défenseur lillois a, dans cette optique, confirmé son excellent début de saison. Pisté par le… PSG depuis plusieurs semaines, le numéro 15 des Dogues a ainsi parfaitement bloqué Mbappé, peu inspiré dans ce rôle de numéro 9. Intelligent dans son placement, le Français a su gérer les déplacements des offensifs parisiens dans sa zone tout en se montrant héroïque pour son équipe, à l’image de son sauvetage à quelques mètres de sa ligne de but (36e). D’ores et déjà impressionnant de maturité, l’international Espoir français n’a jamais flanché. Résultat ? 100% de duels remportés, 5 ballons récupérés et 5 interceptions, le tout en usant de son envergure et de son jeu de corps pour dégouter l’attaquant parisien.

Dans la lignée de la prestation réalisée par Leny Yoro, que dire de celle proposée par Nabil Bentaleb (29 ans). Aligné aux côtés de Benjamin André dans l’entrejeu lillois, l’international algérien (43 sélections, 5 buts) a lui aussi particulièrement brillé. Légèrement plus discret au retour des vestiaires, l’ancien Angevin a, malgré tout, rendu un premier acte de très haute facture. Omniprésent dans le duel (13/16), il est, par ailleurs, le joueur qui a récupéré le plus de ballons dimanche soir (12). Précieux dans sa vision du jeu et capable de se sortir de la pression parisienne grâce à sa qualité technique, il n’a jamais refusé le combat et demeure l’un des grands artisans de ce nul décroché. Présent en zone mixte à l’issue de la rencontre, celui qui a également été récompensé d’un 7 par notre rédaction ne manquait d’ailleurs pas de souligner la performance des siens.

Bentaleb omniprésent au milieu, Zhegrova inarrêtable !

«Je pense que c’était un match compliqué, on a pas démérité et on a été récompensé par ce but, ce qui a expliqué cette explosion de joie. Si on voulait obtenir un résultat face à cette équipe de Paris, il fallait garder une certaine solidité défensive et jouer les coups et les contres au maximum, c’est ce qu’on a réussi à faire ce soir. On savait qu’ils allaient avoir leur moment, on a essayé d’aider nos latéraux avec Barcola et Dembélé sur les côtés, on a joué avec nos tripes pour ne pas dire un autre mot et il fallait aussi imposer notre style de jeu, pas refuser le combat au milieu de terrain et je pense qu’on a bien réussi à le faire. On aurait pu jouer quelques coups mieux mais on a pas à rougir de notre prestation. Le PSG moins fort ? C’est décrédibiliser notre performance que de dire ça, le PSG fait toujours aussi peur, ils ont des joueurs de classe internationale, on ne va pas les présenter. Je pense qu’on entame chaque match avec la même envie, on respecte nos adversaires et on croit en nos qualités, c’est ce qui fait notre force. On reste humble mais on y va toujours pour gagner», assurait ainsi le numéro 6 lillois avant de revenir sur son match et les objectifs à venir du LOSC.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 16 26 11 4 1 39 13 4 Lille 28 16 8 7 7 2 20 12

«Je me suis bien senti, ma performance n’est pas parfaite mais je suis surtout satisfait de la performance collective. On ne pense pas encore à la Ligue des Champions, on prend match après match. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens et en l’occurrence, ça sera en fin de saison qu’on pourra établir ça. On est pas trop mal en ce moment, il va falloir continuer comme ça, débuter les rencontres avec le même sérieux et prendre des points là où on doit en prendre». «Il a très bien joué. Ses caractéristiques conviennent à notre équipe. C’est un joueur important pour nous», ajoutait de son côté Paulo Fonseca au sujet de son milieu de terrain. Enfin, si les hommes du Portugais ont pu s’appuyer sur un Yoro des grands soirs et un Bentaleb prêt à en découdre avec l’entrejeu parisien, que dire de la prestation réalisée par Edon Zhegrova. Véritable dynamiteur de cette attaque lilloise, le Kosovar de 24 ans a ainsi mis à mal Lucas Hernandez comme rarement. Vif, inarrêtable sur ses premiers appuis et terriblement précis balle au pied, le numéro 23 nordiste a ainsi été un vrai poison pour l’arrière-garde francilienne. Très impliqué défensivement, l’ailier lillois a surtout mis en exergue ses qualités techniques pour s’en sortir dans les petits espaces en phase offensive (5 dribbles réussis).

Il ne manquait finalement qu’un petit but pour celui qui aura malgré tout été élu homme du match par notre rédaction. Tout proche de trouver la faille à plusieurs reprises dans ce choc (15e, 16e, 55e, 57e), l’intéressé, conscient de sa bonne copie, préférait cependant lui aussi souligner le travail collectif. «Je pense que l’équipe a fait du bon travail tout au long de cette rencontre, notamment sur le plan défensif car le PSG a souvent eu le ballon. Ce but à la fin vient récompenser notre travail. Il faut qu’on garde cette mentalité. Toute l’équipe a fait un super travail, j’essaye de faire du mieux possible à chaque match, de montrer mes qualités, je pense qu’aujourd’hui c’était bien mais toute l’équipe était bonne. Il faut continuer ainsi. C’est toujours un plaisir de marquer, encore plus à la fin. Jonathan David est un buteur, il a senti les choses, c’est très important pour nous», assurait ainsi l’ancien joueur du FC Bâle en zone mixte. Une chose est sûre, avec une telle colonne vertébrale, le LOSC a tout pour poursuivre son incroyable série de 15 matches sans défaite, mercredi prochain, sur la pelouse de Strasbourg.