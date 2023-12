LOSC - PSG : Jonathan David, une entrée décisive et revancharde

Un choc aux saveurs d’Europe. Voilà ce qui attendait les amoureux du ballon rond, ce dimanche soir, en clôture de la 16e journée. Dans le froid glacial de Lille, le Paris Saint-Germain se rendait au stade Pierre-Mauroy avec la ferme intention d’enchaîner un neuvième succès de rang face aux Dogues et ainsi porter son avance à sept points en tête du championnat. Oui mais voilà, face à des Lillois résilients, parfois séduisants, le club de la capitale a finalement concédé le match nul (1-1) dans les ultimes secondes. Entré en jeu quelques instants auparavant, Jonathan David, opportuniste après une frappe puissante d’Adam Ounas, devançait Marquinhos pour tromper Arnau Tenas de la tête (90+4e). Un but libérateur pour l’international canadien, remplaçant au coup d’envoi.

Le choix fort de Paulo Fonseca !

Malgré 4 buts et 1 passe décisive en ce début de saison, l’avant-centre lillois d’1m80, dernièrement critiqué pour un certain manque d’efficacité, était ainsi laissé sur la touche par son entraîneur Paulo Fonseca. Un choix plutôt surprenant puisque le technicien portugais décidait d’aligner Yusuf Yazici dans la peau d’un faux numéro 9. Très précieux dans son apport défensif, l’habituel milieu offensif turc ne montrait en revanche pas grand chose sur le front de l’attaque. Mené au score et dos au mur, le coach des Dogues se rappelait alors qu’il disposait d’un atout de taille sur le banc. Son nom ? Jonathan David, fort de ses 24 buts lors du précédent exercice. Apparu sur la pelouse nordiste à la 81e minute de jeu, l’ancien buteur de La Gantoise ne tardait d’ailleurs pas à se mettre en évidence. Mobile, précieux dans ses prises de profondeur, il faisait ainsi briller une première fois Arnau Tenas. Trouvé par Ounas, le Canadien de 23 ans voyait finalement sa frappe croisée détournée par le dernier rempart parisien (90+2e).

Malheureux mais loin d’être résigné, David n’avait guère peur du Goliath francilien. Impactant et menace permanente, le numéro 9 des Dogues prenait finalement sa revanche au bout du temps additionnel. Profitant d’une frappe d’Ounas, repoussée par Tenas, il se jetait pour devancer Marquinhos et tromper l’Espagnol de la tête (90+4e). «J’essaie de suivre l’action parce que je sais qu’un ballon peut arriver et rouler, alors j’essaie d’être proche du gardien et du but. Puis après le ballon me vient directement dessus et je mets la tête», racontait, à ce titre, l’intéressé au micro de Prime Vidéo quelques instants après le coup de sifflet final avant d’ajouter : «c’était le tout pour le tout en fin de rencontre. Sur les 5 dernières minutes, on a fait entrer Ounas qui n’était pas forcément à son poste, on y allait pour tout donner et je pense qu’en fin de match on se crée des opportunités et des espaces car on a beaucoup d’attaquants».

Une réponse de patron pour chasser les doutes !

Relancé sur son statut de remplaçant au coup d’envoi, David ne semblait, par ailleurs, pas amer. «Si j’étais apte pour démarrer la rencontre ? Oui, c’était un choix du coach de pas me faire démarrer. Et oui, j’étais prêt mais peut-être que c’était trop rapide pour le coach. Mais on fait avec et je fais avec ce que je peux». De son côté, le technicien portugais ne manquait pas, non plus, de justifier cette décision. «C’était une option tactique. Je pense que c’était important de mettre Yusuf, c’est un joueur différent de Jonathan. On savait que le PSG pressait haut donc on voulait Yusuf en faux numéro 9. Je pense que Yusuf a fait un bon match. C’est vrai il manquait un peu de profondeur. Je pense que nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de jouer la profondeur. Globalement nous avons fait un bon match», assurait le coach lillois avant d’insister en conférence de presse : «il y a deux raisons. J’avais des doutes avant de composer mon équipe. Jonathan (David) n’avait fait que deux entraînements. Tactiquement, nous pouvions gagner d’autres choses avec Yusuf (Yazici) en pointe. Lui aussi a fait un bon match défensivement. L’entrée de Jonathan est également très bonne». Une chose est sûre, cette entrée décisive risque de faire un grand bien au buteur de 23 ans, qui plus est après une première moitié de saison plus morose.

«La saison dernière était quasiment pleine pour moi, et là je ne commence pas comme j’en avais forcément envie, même si l’équipe joue bien. Marquer ça me manquait mais j’ai connu ces périodes-là, il faut être solide mentalement et bosser à l’entrainement, je me disais que ça allait venir à un moment car on a une équipe qui joue bien et que j’ai des opportunités. C’est comme le ketchup, quand ça commence à sortir», s’amusait le sauveur du soir avant d’envoyer un message à son entraîneur : «en ce moment on n’a pas besoin d’attaquant car le coach veut jouer avec un attaquant qui joue bas comme un deuxième numéro 10, mais pour l’instant, je suis toujours prêt à jouer n’importe où et suis toujours disponible». Fier de la prestation collective des siens, David ne manquait pas, non plus, de souligner les progrès effectués depuis la saison dernière. «On apprend des erreurs du dernier exercice où on perd beaucoup de points, ça nous a fait mal en fin de saison car on était à un point de l’Europa League donc on essaye d’être plus costaud cette saison pour fermer les matches. On pourrait parfois être plus haut mais ça fait partie du football». Relancé en zone mixte sur la performance du soir, David affichait là encore une détermination certaine.

15 matches sans défaite, série en cours !

«C’est sûr que cette victoire fait du bien car en face c’est un adversaire fort qui gagne pratiquement tout ses matches. On joue un bon match, il se joue à rien du tout, ça fait plaisir de marquer ce but, surtout à la dernière minute et qui aide l’équipe à prendre ce point. Le match se joue jusqu’à la 95e minute, même si c’est la 94e minute de jeu, il faut toujours croire à cette petite action ou à ce petit truc à aller chercher, il faut y croire jusqu’au bout. Notre objectif est d’aller le plus haut possible au classement, cette saison on est bien plus costaud, on arrive à être plus solide défensivement et ça se voit avec notre série actuelle». Questionné par nos soins sur ce but inscrit tel un message envoyé à son coach, le buteur des Dogues préférait, cependant, temporiser. «Non ce n’est pas un message au coach, c’est pour l’équipe, c’est pour moi, c’est pour nous aider. Que ce soit Paris ou n’importe quelle équipe, c’est toujours bien de marquer».

Et d’ajouter : «si l’équipe a été plus dangereuse devant avec moi ? Je ne suis pas sûr, il y a eu aussi des changements avant moi qui ont changé les choses, quand Rémy (Cabella) est entré, ça a changé les choses parce que c’était un joueur offensif supplémentaire à la place d’un défenseur. Moi de mon côté, quand je rentre, j’essaie juste d’apporter de l’énergie et de faire ces courses vers l’avant». Modeste mais plus que jamais ambitieux pour la suite de la saison, celui qui est régulièrement cité du côté de l’AC Milan a, quoi qu’il en soit, prouvé qu’il restait un attaquant de grande classe. Si un départ demeure plus que jamais d’actualité, Lille, quatrième de Ligue 1, peut en attendant profiter des prouesses de Jonathan David pour poursuivre sa série folle de 15 matches sans défaite et ainsi rester à deux petits points de l’AS Monaco, troisième.