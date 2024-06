Thierry Henry appelle aussi à voter contre les extrêmes !

Présent en conférence de presse à un peu plus d’un mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août), Thierry Henry a pris les devants. Avant même d’être questionné sur les récentes prises de position de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Marcus Thuram, l’ancien technicien de l’AS Monaco a affiché son soutien, appelant lui aussi à voter contre les extrêmes.

«Avant de commencer je pense que je sais déjà où on va certainement aller, donc je vais prendre les devants. Juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit auparavant au sujet de ce que vous connaissez bien. Je partage ce qui a été dit par les joueurs. Je peux citer Kylian, Ousmane, bien sûr le coach. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c’est d’aller vote. Je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut unir». Le message est clair !