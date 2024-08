Arda Güler surprend tout le monde au Real Madrid

La saison n’a pas encore débuté mais il est déjà l’heure de marquer des points pour certains. C’est le cas de Joan Martinez, défenseur central de 16 ans, et invité surprise de la tournée américaine du club. Il a pourtant reçu les éloges de la presse espagnole, lui qui profite des absents et du manque de profondeur de banc à ce poste. Il n’est pas le seul dans cette situation. Arda Güler (19 ans) se met lui aussi en vue durant cette pré-saison, et impressionne pas mal de monde au club.

Déjà, sa volonté d’écourter ses vacances après un Euro remarqué avec la Turquie avait marqué sa volonté de s’imposer après une première saison en Espagne passée sur le banc. Malgré son impatience grandissante et sa frustration accumulée en raison d’une longue blessure en début de saison dernière, le milieu offensif a enfin pointé le bout de son nez sur les derniers mois. Bien lui en a pris d’attendre son heure car il a fini en boulet de canon (5 buts en Liga en 5 rencontres disputées). De très bon augure pour la suite.

Ancelotti l’adore

Ça se confirme cet été, lui qui a rejoint l’équipe dimanche dernier seulement. Après trois séances d’entraînement, l’ancien de Fenerbahçe a montré sa forme actuelle contre l’AC Milan en amical. Son physique s’est transformé là où l’an passé, ses frêles épaules de 18 ans encaissaient mal les chocs et son corps ne répondait pas encore bien à l’intensité. Carlo Ancelotti avait déjà remarqué des changements chez lui, mais cela n’avait encore rien à avoir avec ce qu’il observe maintenant.

«Il est très bien arrivé, il a beaucoup travaillé en vacances. Il est revenu plus puissant, plus résistant et avec la même qualité, affirme l’entraîneur italien face à la presse, ravit de ces changements car il va avoir besoin de lui cette saison. Entre les départs de Tony Kroos et de Joselu, ou encore le vieillissement de Luka Modric, il y aura de la place pour faire partie des 14 ou 15 joueurs les plus utilisés par le technicien. Ce dernier compte d’ailleurs sur sa polyvalence pour lui offrir du temps de jeu.

Une polyvalence appréciée

«Cette saison sera importante pour lui. Sa meilleure position, c’est entre les lignes, il peut être un numéro 10, il peut être un joueur ailier droit… À l’avenir, il pourrait être l’un des trois milieux de terrain.» Une manière de lui faire passer un message à l’heure où la presse turque évoque des envies d’ailleurs. Ancelotti donne d’autres indices sur son positionnement. «Il ne devrait pas jouer à gauche, avec le pied gauche qu’il a. Il faut avoir la possibilité de tirer», expliquant qu’il doit jouer avec le pied fort à l’intérieur. Ce côté gauche, c’est aussi celui de Vincius et de Mbappé…