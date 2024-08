Real Madrid : l’invité surprise Joan Martinez choque tout le monde

Le nom de Joan Martinez ne vous dit sûrement rien, et ce même si vous êtes supporter du Real Madrid. Il faut dire que le défenseur central de 16 ans seulement est l’invité surprise de cette tournée estivale madrilène. Le natif de Valence, déjà indiscutable chez les U19 et avec l’équipe de Youth League malgré son âge, a ainsi eu l’opportunité de voyager aux États-Unis avec ses aînés.

Et les retours sont plutôt positifs. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a eu l’opportunité de jouer la deuxième période du match amical face à l’AC Milan, et il a montré des choses intéressantes. « De très bonnes minutes pour la perle de 16 ans. Il a coupé une action très dangereuse de Saelemaekers avec beaucoup de classe, dans une position compliquée. Et il a presque marqué de la tête sur corner », explique le quotidien AS. Il aurait également montré de très belles choses lors des séances d’entraînement de l’équipe pendant cette présaison.

Une place en A ?

Arrivé au club il y a tout juste un an en provenance de Levante - le Barça et d’autres gros clubs le convoitaient aussi - Joan Martinez a tapé dans l’œil de tout le monde pendant cette saison 2023/2024. Défenseur particulièrement grand (1m90) et costaud dans les duels et le jeu aérien, il est aussi très à l’aise techniquement et est déjà comparé à Sergio Ramos en interne. Il est aussi très bon dans la lecture du jeu et l’anticipation. Surtout, il arrive dans un contexte où l’équipe première manque de défenseurs centraux. Après le départ de Nacho, qui n’a pas encore été remplacé et pourrait ne pas l’être, et avec un David Alaba incertain pour la reprise, Martinez pourrait se faire une place dans l’équipe première.

Une hypothèse qui peut paraître farfelue à première vue compte tenu de l’âge du joueur, mais les sensations qu’il a pu laisser jusqu’ici sont tellement positives et impressionnantes que c’est clairement envisagé par le staff technique. Il est déjà considéré meilleur que des défenseurs centraux du Castilla qui ont quelques années de plus que lui comme Raul Asencio et Jacobo Ramón. Une chose est sûre, il devrait au moins jouer avec le Castilla en D3, sous les ordres de Raul. Et s’il performe, il devrait très rapidement connaître la même ascension fulgurante que son homologue Pau Cubarsi à Barcelone…