Barça : les accusations très graves de Laporta contre le Real Madrid sur l’arbitrage

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est exprimé ce mardi aux médias du club catalan afin de parler de divers sujets. Amené à évoqué le cas Negreira alors que les Blaugranas ont été relaxés dans cette affaire, le dirigeant barcelonais en a profité pour tirer à vue. Ainsi, Joan Laporta a pointé du doigt le Real Madrid. Il considère que les Merengues ont joué un rôle dans cette histoire et ont eu des avantages arbitraux de manière régulière : pour le Real Madrid, comparaître et prolonger le dossier de six mois a été une très sale décision. Tout n’est pas gagnant. Et je ne sais pas pourquoi ils jouent cette carte car c’est un club traditionnellement favorisé par les décisions arbitrales.

La suite après cette publicité

«Je m’attends à tout mais j’ai été surpris qu’ils aient changé l’histoire car s’il y a un club favorisé par les arbitres, c’est bien Madrid, pas le Barça. Nous croyons en la justice et nous serons acquittés. C’est une campagne orchestrée contre l’image du Barça et pour influencer les décisions des arbitres», a-t-il ainsi poursuivi. Une deuxième attaque contre le Real Madrid au cours de la même soirée.