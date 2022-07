Accord FC Barcelone-Celta de Vigo pour le transfert d'Oscar Mingueza

Le FC Barcelone annonce avoir trouvé un accord avec le Celta de Vigo pour le transfert de son défenseur espagnol Oscar Mingueza. Sous réserve de sa visite médicale, le produit de la Masia va s'engager en Galicie pour les 4 prochaines saisons et devrait apporter entre 2 et 3 millions et un pourcentage à la revente au Barça.

«Le FC Barcelona et le Real Club Celta de Vigo ont trouvé un accord de principe pour le transfert du joueur Óscar Mingueza, en attendant la signature des contrats et la visite médicale du joueur», peut-on lire dans le communiqué du club catalan à propos du défenseur polyvalent, auteur de 66 matches sous le maillot blaugrana (2 buts, 5 passes décisives).