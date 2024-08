La stratégie osée de la Juventus avec ses jeunes talents !

Cet été, la Juventus a commencé sa mue. Avec les arrivées de Douglas Luis (Aston Villa), Khéphren Thuram (Nice), Juan Cabal (Hellas Vérone) et Michele Di Gregoria (Monza), la Vecchia Signora a déboursé presque 90 millions d’euros pour offrir une équipe compétitive à Thiago Motta. Pour autant, la Juventus est dans une situation financière compliquée et a dû se délester d’éléments afin de financer ces arrivées. Si Adrien Rabiot, Gianluca Frabotta, Wojciech Szczesny et Alex Sandro sont partis librement, d’autres ont rapporté de l’argent. Ces derniers ont pour point commun d’être issu du centre de formation de la Juventus, la Next Gen, qui évolue en Serie C. Mis en place par Andrea Agnelli avant sa démission en tant que président du club piémontais, cette nouvelle mouture du centre de formation de la Juventus a mis quelques années à atteindre un excellent niveau d’efficacité, mais le club turinois en récolte désormais les résultats.

«Depuis 2022, nous sommes passés de la Juventus U23 à la Juventus Next Gen : le projet a eu la force de commencer à porter ses fruits pour l’équipe première, en réduisant les coûts et en créant de la valeur pour le club. .. Produire un joueur en interne, c’est économiser dix fois par rapport à l’embaucher à l’extérieur. Aujourd’hui, nous avons de nombreux joueurs importants qui sont à tous égards des atouts financiers qui peuvent faire la force de l’équipe première ou avoir un impact en termes de marché», nous avait d’ailleurs expliqué Federico Cherubini ancien coordinateur de la Juventus lors du Golden Boy 2023. Si l’on regarde l’effectif de la Juventus, pour le moment Kenan Yildiz (qui avait démarré sa formation au Bayern Munich), Nicolo Savona, Jonas Rouhi, Fabio Miretti et Nicolo Fagioli en sont issus. Un chiffre assez important, mais qui aurait pu l’être davantage.

La Juventus a vendu pour plus de 90M€

En effet, la Next Gen n’a pas seulement pour vocation de renforcer l’équipe de la Juventus mais aussi ses finances. Un constat cynique qui a atteint un sacré stade cette saison. Sur les 91 millions d’euros récupérés par la Vecchia Signora avec les ventes de cet été, l’intégralité des joueurs sont passés par la réserve de la Juventus. On compte ainsi Matias Soulé (25,6M€, AS Roma), Dean Huijsen (15,2M€, Bournemouth), Samuel Iling-Junior (14M€, Aston Villa), Moise Kean (13M€, Fiorentina), Koni De Winter (8M€, Genoa), Enzo Barrenechea (8M€, Aston Villa) ou encore Kaio Jorge (7,2M€, Cruzeiro). Sur les précédentes années, on peut aussi ajouter le transfert de Moïse Kean à Everton en 2019 (27,5M€), celui de Simone Muratore à l’Atalanta en 2020 (7M€), de Manolo Portanova au Genoa la même année (12M€) ou encore la vente de Radu Dragusin au Genoa en 2023 pour 9,7 millions d’euros. Au total, 158 millions d’euros ont été récupérés sur ces dernières saisons avec ce projet. Une recette non négligeable pour une formation turinoise proche de ses sous.

«Une réussite financière qui doit servir d’exemple en Serie A et pousser les autres clubs à se concentrer un peu plus sur les talents qu’ils disposent déjà dans leur centre de formation. Souvent en Italie il y a un secteur jeunesse parce qu’il est imposé par la Fédération, pas parce qu’il y a un objectif. Les vingt plus grands clubs italiens ont produit des joueurs pour 6,3 milliards, Barcelone par exemple en a sorti plus de la moitié, 3 milliards et demi, au Portugal, le Sporting, Benfica et Porto dépassent ensemble la somme des Italiens… Nous investissons dans les secteurs de la jeunesse, mais nous le faisons mal et à tort. Nous dépensons plus qu’en Espagne, nous dépensons plus que ce qu’ils dépensent», constatait Federico Cherubini. Dans le marasme de la formation en Italie, la Juventus parvient enfin à sortir son épingle du jeu et cela se ressent sur les finances du club turinois.