PSG - Nantes : les compositions probables

Trêve estivale passée, les choses sérieuses commencent avec le Trophée des Champions, à suivre ce dimanche à partir de 20 heures. Pour sa première sortie officielle de la saison, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et désormais entraîné par Christophe Galtier, défie donc le FC Nantes, vainqueur de la dernière Coupe de France. Une rencontre d'ores et déjà importante pour le club de la capitale qui tentera de soulever son premier trophée de la saison.

Emmené par Lionel Messi et Neymar, très convaincants au cours de la préparation, le PSG - qui devra malgré tout se passer, pour l'occasion, des services de Kylian Mbappé et de sa nouvelle recrue Hugo Ekitike - espère bien prendre sa revanche. Défaits par le LOSC l'an passé, les Rouge-et-Bleus auront à cœur de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour débuter l'exercice 2022-2023. De son côté, le FC Nantes, qualifié pour la prochaine Ligue Europa, a l'occasion de frapper un grand coup en s'offrant l'ogre parisien.

Un premier trophée à portée de main !

Surmotivés, les Canaris devraient se présenter en 5-2-3. Privé de Samuel Moutoussamy, en phase de reprise, Antoine Kombouaré devrait, par ailleurs, faire confiance à Lafont, annoncé titulaire dans les buts. Devant lui, Fabio, Castelletto, Girotto, Pallois et Merlin tenteront de bloquer les offensives parisiennes. Dans l'entrejeu, c'est Chirivella qui pourrait être associé à la nouvelle recrue du FCN Moussa Sissoko. Enfin, sur le front de l'attaque, Blas, Guessand et Simon sont pressentis pour débuter ce premier rendez-vous important.

De son côté, Christophe Galtier devrait logiquement faire confiance à son 3-4-1-2, système tactique déjà aperçu lors de la tournée au Japon. Orphelin de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, absents du déplacement, le technicien de 55 ans pourrait, sans trop de surprise, titularisé Donnarumma dans les cages parisiennes. Devant l'Italien, Ramos, Marquinhos et Kimpembé composeront la charnière centrale, bien aidés par Hakimi et Nuno Mendes, dans des rôles de piston. Associés au milieu de terrain, Verratti et Vitinha se trouveront légèrement en retrait de Messi, pressenti en 10. Enfin, Sarabia et Neymar formeront le duo offensif.