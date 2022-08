Pas d'accord entre l'OL et Nice pour Aouar

À 4 jours de la fin du mercato estival, bien malin qui pourra dire où va évoluer Houssem Aouar le 2 septembre. Annoncé proche de Nottingham Forest qui avait fait une offre de 10 M€ (refusée par l'OL), le milieu international tricolore de 24 ans est toujours dans la cité rhodanienne, et ce, même s'il n'a plus joué avec l'OL depuis la première journée et le match contre l'AC Ajaccio.

Cela va forcément bouger d'ici jeudi soir 23h d'autant que Nice est très intéressé à l'idée de récupérer le n°8 de l'OL. Mais si les contacts existent comme nous vous le révélions la semaine dernière, on est très loin d'un accord selon nos informations. À noter également le vif intérêt du Benfica Lisbonne qui réfléchit à soumettre une offre pour Aouar d'ici jeudi soir et aussi à une possible offre de dernière minute émanant de deux clubs de Premier League dont les noms n'ont pas filtré.