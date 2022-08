OL : Houssem Aouar priorité de l'OGC Nice !

On est entré dans le money time du mercato. Il ne reste plus que six jours aux clubs pour trouver une porte de sortie à de nombreux joueurs partants. Mais le marché est tendu et les moyens ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions des clubs à la recherche de la bonne affaire au moindre coût. Parmi les joueurs candidats au départ, on trouve un certain Houssem Aouar.

La suite après cette publicité

Longtemps, on a cru l'avenir du milieu lyonnais scellé. Comme nous vous l'avions révélé dès le début du mois d'août, il était promis à Nottingham Forest. Mais le club anglais n'avait pas offert une offre satisfaisante au club rhodanien pour finaliser l'opération. Les clubs espagnols, qui étaient également sur le coup (Real Sociedad, Real Betis), ne sont pas revenus à la charge et le temps presse donc pour Aouar, qui est de plus en fin de contrat fin juin 2023.

L'OL ne veut pas vendre Aouar à un concurrent direct

Mais un club pourrait à la surprise générale rafler la mise. Selon nos informations, c'est l'OGC Nice qui est aujourd'hui très chaud sur le dossier menant au numéro 8 de l'OL. Le joueur est la priorité de Lucien Favre, qui a demandé à ses dirigeants de tout tenter pour boucler son arrivée.

Mais l'affaire s'annonce compliquée pour le Gym car l'OL n'est absolument pas enclin à céder l'un de ses meilleurs joueurs à un concurrent direct en Ligue 1. Reste que devant le peu de possibilités qui s'offre au joueur et à l'OL, Nice croit en ses chances. Et ce n'est pas la première fois qu'un joueur formé à Lyon débarquerait sur la Côte d'Azur. Loïc Rémy, Amine Gouiri, Myziane Maoulida ou plus récemment Melvin Bard ont renforcé Nice avec plus ou moins de succès...