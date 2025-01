ASSE : le rêve fou d’Eirik Horneland

Dimanche soir, au Parc des Princes, les Verts n’ont pas démérité, mais se sont finalement inclinés d’une courte tête (1-2) face au PSG, plus que jamais leader. 16e après ce nouveau revers, le club stéphanois a, malgré tout, montré de très belles choses et peut ainsi espérer une fin de saison plus vertueuse. En conférence de presse, Eirik Horneland, nouvel entraîneur de l’ASSE, a d’ailleurs affiché les ambitions du club. «On a eu une attitude positive, avec des moments forts, en confiance et cela nous a aidés. Le but de Zuriko (Davitachvili) nous a montré qu’on avait raison. On aurait pu se rapprocher de cette égalisation. Après tout, le PSG reste la meilleure équipe de ce championnat, mais on a combattu jusqu’au bout», a tout d’abord assuré le coach norvégien.

Et d’ajouter : «le projet l’AS Saint-Étienne, c’est de développer cette équipe avec ces jeunes pour se rapprocher un jour de celle du PSG. Ce championnat est vraiment fort avec de très bons joueurs. On a essayé de se rapprocher du niveau d’organisation du PSG. Face au champion en titre, ça a été très difficile, mais on s’est battus jusqu’au bout. Et sur ce point, cela me rend heureux. Nous avons déjà de bons joueurs. On peut encore en tirer davantage, en s’organisant et en mettant plus d’intensité sur le terrain. Mon idée, c’est vraiment de développer notre effectif». Le message est passé.