Ajax : André Onana suspendu un an par l'UEFA !

Terrible matinée pour l’Ajax Amsterdam. Quelques minutes après s’être fait officiellement rembarré par l’UEFA pour Sébastien Haller, le club batave a cette fois-ci surpris tout son monde en annonçant via un communiqué que l’instance dirigeante du football européen avait décidé de suspendre le gardien camerounais André Onana (24 ans) pour une période d’un an en raison d’infractions aux règles d’anti dopage.

La suite après cette publicité

« La commission disciplinaire de l'association européenne de football UEFA a imposé une suspension de 12 mois à André Onana pour violation des règles d’anti dopage. Après un contrôle «hors compétition» le 30 octobre de l'année dernière, la substance Furosémide a été trouvée dans l’urine du gardien. La suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football, nationales et internationales », indique le communiqué.

Un énorme coup dur pour un joueur devenu pilier de l’Ajax et jouissant d’une très belle cote sur le marché. Sonnée par l’annonce de l’UEFA, l’Ajax ne compte pas se laisser faire et a fait savoir qu’un appel sera fait auprès du Tribunal arbitral du Sport (TAS). Mais avant, le club néerlandais a donné l’explication de ce contrôle positif.

« Le 30 octobre (2020) au matin, Onana se sentait mal. Il voulait prendre une pilule pour se soulager. Sans le savoir, il a pris du Lasimac, un médicament que sa femme s'était déjà vu prescrire. La confusion d'Onana l'a amené à prendre par erreur les médicaments de sa femme, ce qui a finalement amené l'UEFA à prendre cette mesure contre le gardien de but. En outre, l'organe disciplinaire de l'association de football a déclaré qu'Onana n'avait aucune intention de tricher. Cependant, l'Association européenne de football estime, sur la base des règles antidopage applicables, qu'un athlète a le devoir à tout moment de veiller à ce qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ».

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.