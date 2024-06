Euro 2024 : la Belgique annonce la couleur face aux Bleus

Comme on se retrouve. 6 ans après cette demi-finale de Coupe du monde qui a fait couler tant d’encre, la France et la Belgique se retrouvent pour les 8es de finale de cet Euro 2024. La rencontre se tiendra lundi prochain (1er juillet) à 18h sur la pelouse de Düsseldorf. Les Diables Rouges ont obtenu leur ticket à la faveur de ce dernier match nul (0-0) contre l’Ukraine, qui leur permet de conserver cette 2e place dans ce groupe E. De quoi s’offrir une revanche face aux Tricolores.

Malgré tout, les Belges ont eu toutes les peines du monde à se hisser au tour suivant. Ils ont de nouveau été très décevants face aux Ukrainiens et auraient pu craquer sur la fin. Les sifflets tombés des tribunes à l’arrêt du match en disaient long. «Je suis content car nous sommes qualifiés et on méritait de gagner selon moi. On a très bien commencé la rencontre avec beaucoup de pression puis on a peu perdu le contrôle vers la 30e minute. On a aussi mis la pression en deuxième mi-temps. On a eu des occasions, mais on n’a pas su trouver le but», reconnait Kevin de Bruyne.

De Bruyne : «on n’est pas favori contre la France»

«La fin de match était compliquée, car si on encaissait un but, on était éliminé. On a gagné du temps au point de corner en fin de match, mais il ne fallait pas prendre de risques à ce moment-là», poursuit le milieu de terrain élu homme du match par l’UEFA avant d’évoquer la suite : son prochain adversaire. D’après lui, les Bleus seront favoris. «On n’est pas favori contre la France, mais il faut battre tout le monde pour gagner le tournoi. On a déjà été du bon côté du tableau et on a quand même été éliminé donc ça ne veut pas dire grand-chose.»

Une manière de corroborer les propos de Didier Deschamps après le nul hier de la France contre la Pologne, lequel avait affirmé qu’une nouvelle compétition débutait. Tous les compteurs sont remis à zéro. «On sait qu’on jouera contre la France au prochain tour, lance de son côté Wout Faes. C’est un super match que tout joueur rêve de jouer, il faudra être à 110%. On est dans la partie de tableau plus compliquée, mais si tu veux aller au bout, tu dois pouvoir battre tout le monde.» Et ça passe par un match couperet face à l’équipe de France.